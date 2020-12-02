В Казахстане появятся почвенные, геоботанические и сельхозкарты

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами по созданию почвенных, геоботанических и сельхоз карт, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по вопросам оцифровки земли ведется совместная работа с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности. До конца 2020 года будут созданы почвенные и геоботанические и сельхоз карты на площади 26, 25 млн.га и 6,5 млн. соответственно, в 2021-2022 годах запланировано увеличить охват до 40 млн.га по почвенным и геоботаническим картам и 33,2 млн. га по сельхозкартам», - сообщил Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в рамках разработки Государственной программы развития АПК РК на 2022-2026 гг. планируется покрыть весь объем цифровыми сельскохозяйственными картами.

Ранее министр рассказал о ходе цифровизации в сфере агропромышленного комплекса. Он сообщил, что на сегодняшний день автоматизировано 94 % оказываемых госуслуг.

Глава Минсельхоза также подчеркнул, что на текущий момент стопроцентно автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7 - в растениеводстве, 4 - в животноводческом направлении и 5 - в сфере финансовых инструментов