Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе

БАКУ /Trend/ - Разработка концепции развития аудиторской службы в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающей стадии.

Об этом сказал Trend советник председателя Палаты Аудиторов по научно-методическим вопросам Наджаф Талыбов.

По его словам, на совещании Совета Аудиторской Палаты от 10 ноября 2020 года рассмотрен первый проект "Концепции".

"Решением Совета Палаты проект направлен на доработку с учетом исправлений и предложений членов Палаты", - сказал Талыбов.

Как отметил Талыбов, в Азербайджане в последние годы уделяется особое внимание применению международных стандартов в сфере учета, отчетности и аудита, с целью расширения прозрачности в экономике страны.

"Осуществление ряда важных мер в области контроля качества, этики и прозрачности, обучения персонала, международных отношений, публикаций, конференций и семинаров, информационного обеспечения и внутреннего регулирования наиболее важно в связи с 25-летием образования Палаты Аудиторов",- подытожил Талыбов.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процентов больше, чем годом ранее.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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