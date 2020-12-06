Грузия обнародовала количество крупного рогатого скота, экспортируемого в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 3 683 тонны крупного рогатого скота на сумму 8,5 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального управления статистики Грузии (Геостат).

Согласно отчету, это на 25 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние 10 месяцев Азербайджан импортировал из Грузии 1450 тонн живых овец и коз на сумму 4,23 миллиона долларов, что на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 746,3 миллионов долларов США.

Это на 9,8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев Азербайджан с долей 8,1 процентов в торговом обороте Грузии занял 4-е место среди торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.

В январе-октябре этого года общая стоимость импорта Грузии из Азербайджана составила 381,7 миллиона долларов США. Согласно документу, это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За 10 месяцев Азербайджан с долей 5,9 процентов в общем импорте Грузии стал 5-м среди основных импортных партнеров соседней страны после Турции, России, Китая и США.

В январе-октябре этого года общая стоимость экспортируемой из Грузии в Азербайджан продукции составила 364,6 миллиона долларов США. Это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. За десять месяцев Азербайджан (доля 13,4 процентов) стал вторым после Китая основным экспортным партнером Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)