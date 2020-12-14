Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции

БАКУ/Trend/ - За 11 месяцев 2020 года в Грузию из России поставлено 935,5 тысяч тонн российской сельскохозяйственной продукции.

Об этом Trend сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно источнику, за ноябрь из России в Грузию отправлено 69,9 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

"Главным образом в Грузию поставлялись пшеница и меслин (46,1 тысяч тонн), а также кукуруза (4,3 тысячи тонн) и жмыхи (2,29 тысячи тонн)", - отмечают в Россельхознадзоре.

Отметим, что с января по октябрь 2020 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 1,06 миллиарда долларов, что составляет 11,6 процентов от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала на российский рынок продукции на сумму 351,1 миллиона долларов, что составляет 12,9 процентов от общего экспорта.

Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на сумму 709,87 миллионов долларов, что составляет 11 процентов от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева.)