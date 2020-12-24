В аграрную отрасль Туркменистана привлекается частный сектор
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Президент Ильхам Алиев - автор летописи героического главы государства в нашей истории - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Губадлинском и Зангиланском районах (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеокадры из Зангиланского и Губадлинского районов (ВИДЕО)
Кабмин Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
Житель Нафталана, перевозивший во время Отечественной войны на своем автомобиле раненых и тела шехидов
Верховный Главнокомандующий - человек, достойный званий "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны" - историк
Центр информационных технологий Азербайджана и ООО "AİSTGROUP" подписали контракт на сумму 730 тыс манатов
Перечень средств реабилитации для лиц с инвалидностью пополнен 23 новыми видами - минтруда Азербайджана
Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт
В 2021 году ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" получит из госбюджета более 400 млн манатов
Решающая роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы бесспорна – российский политолог
Обрела признание и нашла личное счастье – народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская о вековом юбилее родного театра (ФОТО)