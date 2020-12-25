Объем производства сельхозпродукции в Нахчыванской АР превысил $450 млн

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 458,007 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

Производство сельскохозяйственной продукции в Нахчыване в январе-ноябре выросло на 4,3 процента.

Отметим, что продолжается строительство насосной станции на Аразском водохранилище, линии напорных труб, насосной станции в селе Кюлюс Шахбузского района, оросительных сетей на территории сел Тюркеш, Саласуз, Маралик и села Беюкдюз НАР.

Распоряжением Президента Азербайджана от 23 апреля 2020 года "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей поливной водой в Нахчыванской Автономной Республике и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде" Кабинету министров Нахчыванской Автономной республики выделены средства в размере одного миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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