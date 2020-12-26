Туркменистан обнародовал объем импорта российского картофеля
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Деятельность по обмену валюты без соответствующей лицензии противоречит законодательству - Центробанк Азербайджана
В Азербайджане за нарушение карантина возбуждены уголовные дела в отношении еще 13 больных коронавирусом
Ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет - предел моральной деградации - зампред партии
В Барде для семей шехидов и ветеранов войны в рамках программы самозанятости созданы фермерские хозяйства
Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО)
Эйюб Ягубов и дети посвящают песни Худаяру Юсифзаде, покорившего своим голосом и героизмом в Карабахской войне (ФОТО/ВИДЕО)
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Ходжавенда" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана"
Хикмет Гаджиев провел встречу касательно создания общественных советов при центральных органах исполнительной власти
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира