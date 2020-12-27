В ближайшие годы в Азербайджане увеличится урожайность фундука

БАКУ /Trend/ - На сегодня главной целью Ассоциации производителей и экспортеров фундука является полностью сформировать механизм охлаждения продукции и ее отправки на экспорт.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, в январе-октябре 2020 года доходы от экспорта фундука из Азербайджана составили 86,6 миллиона долларов.

Оруджев отметил, что спад экспорта в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 14,4 процента.

По его словам, в январе-октябре 2020 года объем экспорта фундука составил 14,19 тысячи тонн, что на 23,4 процента меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

"В 2019 году урожай фундука в Азербайджане составил 20 тысяч тонн. Объем экспорта с начала сезона составил 14 тысяч тонн, а остальные шесть тысяч пришлись на внутренний рынок", - сказал он.

Он подчеркнул, что в 2020 году Ассоциация осуществила в стране масштабные мероприятия по борьбе с вредителями сельхозкультур и призывала фермеров к активному участию в них.

"Для выращивания фундука выделяется все больше земельных площадей. В последующие годы планируется увеличение объема урожая. На сегодня фундук выращивается на 80 тысячах гектаров, однако эффект от этого будет ощутим только через 3-4 года", - подытожил глава Ассоциации.

Отметим, что Ассоциация производителей и экспортеров фундука Азербайджана была зарегистрирована в министерстве юстиции страны 31 октября 2016 года.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva