Назначен новый посол Туркменистана в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Туркменистан назначил нового посла в Казахстане.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», им стал Батыр Реджепов.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, в регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол.

Реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объемы грузовых и пассажирских перевозок.

«Этот проект станет еще одним ярким символом дружбы между двумя странами», - добавили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева)

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