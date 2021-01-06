Туркменистан и Китай обсудили возобновление регулярных межмидовских контактов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Китай обсудили возобновление регулярных контактов между министерствами иностранных дел, а также проведение встреч профильных структур двух стран.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения прошли в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новоназначенным послом Китая в Туркменистане Цянь Найчэн.

Стороны отметили необходимость организации контактов на высшем уровне, как в формате двусторонних визитов, так и в рамках многосторонних структур. Были подчеркнуты позитивный опыт сотрудничества, а также значимость взаимной поддержки международных начинаний и инициатив в рамках региональных и международных платформ, в частности в рамках ООН.

Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде сфер. В частности, это сотрудничество в энергетической сфере.

Так, в Туркменистане вводится в строй новое месторождение на территории "Багтыярлык", разведку, обустройство и разработку которого осуществляет «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC).

Напомним, что объём инвестиций CNPC, действующей с 2007 года на этой контрактной территории в восточной части Туркменистана, на начало 2020 года составил более 8,2 миллиарда долларов.

Общий объём добычи - свыше 1,5 миллиона тонн газового конденсата и более 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 93 миллиардов кубометров были экспортированы, говорится в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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