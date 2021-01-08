ЕБРР способствует становлению Туркменской компании как лучшего производителя
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Азербайджан ведет справедливую борьбу, и Турция всегда рядом со справедливой стороной - Мустафа Шентоп
Формирование новой стартап экосистемы Азербайджана приведет к созданию новых рабочих мест в регионах
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвал количество и территории жилья, перешедшего на баланс минтруда Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана определяет размер ущерба, нанесенного населению в результате армянских провокаций
«Узбекнефтегаз»: Определены задачи, реализуемые в геологоразведочном направлении в течение 2021 года
Семьи, с которыми встречались сотрудники Фонда YAŞAT, в основном нуждались в улучшении жилищных условий - глава Госагентства
Началась работа по созданию Музея победы и Мемориального комплекса Отечественной войны - минкультуры Азербайджана
Не обновившие автобусный парк предприниматели не будут допущены к общественным перевозкам в Азербайджане
Возвращение в Шушу турецкого музыканта… Его предки "гарапапахи" стали жертвами геноцида со стороны армян в Иреване и Карсе (ФОТО, АУДИО)
Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе
В 2021 году большая часть финансирования регионов Азербайджана будет покрываться за счет местных доходов
В 2020 году в Азербайджане 30 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности
В рамках мер борьбы с коррупцией в Азербайджане обеспечено возмещение ущерба на более чем 49 млн манатов
Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов Карабахской войны
На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана
Поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях Азербайджана - госкомитет
На баланс минтруда Азербайджана передано около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев
Институт химии в Туркменистане стал первым научно-исследовательским учреждением, перешедшим на хозрасчет