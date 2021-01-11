Пакистан разрабатывает стратегию включения Туркменистана в торговое сотрудничество стран ЦА

БАКУ /Trend/ - Пакистан начал разработку соответствующей стратегии для включения Туркменистана в торговое сотрудничество пяти стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал «СНГ.Сегодня».

Согласно информации, дальнейшая проработка данного вопроса будет осуществлена в этом году в рамках шестого заседания совместной межправительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что Пакистан и Туркменистан будут и впредь наращивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в различных сферах.

Отметим, что Туркменистан и Пакистан сотрудничают в ряде сфер, в частности в нефтегазовой отрасли. Одним из основных показателей этого партнерства является строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

ТАПИ является трубопроводом природного газа, разрабатываемым компанией Galkynysh-TAPI Pipeline Company Limited с участием Азиатского банка развития.

Согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана через города Кветта и Мултан - 819 километров и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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