Открытие региональных коммуникаций Азербайджаном формирует новую экономическую архитектуру - ЦАЭРКА

Бизнес 12 января 2021 17:00 (UTC+04:00)
Открытие региональных коммуникаций Азербайджаном формирует новую экономическую архитектуру - ЦАЭРКА

БАКУ /Trend/ - После трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном лидеры выступили с заявлением для прессы. Заявление направлено на создание совершенно новой ситуации в регионе – восстановление транспортных коммуникаций.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), об этом заявил руководитель Центра, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

Комментируя перспективу открытия региональных коммуникаций, Гасымлы отметил, что Азербайджан создал новую реальность, определяющую экономическую архитектуру региона. Экономико-математические расчеты, проведенные в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, показывают, что открытие коммуникаций и развитие торгово-экономических связей принесет пользу как региону, так и отдельным странам. В результате открытия коммуникаций по гравитационной модели доля Турции в товарообороте Армении может возрасти с 3 до 13 процентов, а доля Азербайджана - с минимума до одного процента в первый период. В то же время открытие коммуникаций в регионе может увеличить экспорт Азербайджана на 1,2 миллиарда манатов, ненефтяного ВВП на два процента, перерабатывающей промышленности на три процента и горнодобывающей промышленности на 2,7 процента. Расчеты на основе общей равновесной модели показывают, что реинтеграция Карабаха в экономику Азербайджана в среднесрочном периоде окажет положительное влияние в сельском хозяйстве на 10,4 процентов, туризме на 5,5 процентов, горнодобывающей промышленности на 5,3 процентов, транспортных услугах на 4,9 процента, обрабатывающей промышленности на 4,3 процента и других услугах на 1,4 процента, а в целом формировании ненефтяного ВВП - на 5,1 процентов.

Также по словам Вюсала Гасымлы, Армения, используя транспортные возможности Азербайджана по двум направлениям (Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку и Ереван-Газах-Баку), сможет наладить связь с Россией, на которую приходится 25-30 процентов ее торгового оборота. Учитывая, что железная дорога из Карса в Гюмри также возможна, в целом, по оценкам зарубежных источников, для Карс-Гюмри-Нахчыван-Мегри-Баку требуется около 434 миллионов долларов США. Железнодорожный проект может принести прибыль только на 13 год своей деятельности, перевозя 10 миллионов тонн грузов в год. В то же время, планируемая железнодорожная линия из Карса в Нахчыван и из Нахчывана в Зангилан через коридор в Мегри завершает вышеуказанный проект с еще большим стратегическим значением Турции. Возможность присоединения Армении к интеграции железнодорожных линий Азербайджана и Турции будет зависеть от того, насколько рациональной будет политика официального Еревана. Армения должна оценить не только порты Средиземного и Черного морей через Турцию, но и возможность налаживания связей с Ираном через Азербайджан, так как в сложных географических условиях ни один инвестор не согласится вложить 2-3 миллиарда долларов США в строительство железнодорожного проекта Армения-Иран. Открытие коммуникаций на Южном Кавказе дает возможность выхода к Иранскому и Оманскому заливам, а также к Индийскому океану через иранский грузовой порт Бандар-Аббас и к железнодорожной линии Стамбул-Исламабад.

Вюсал Гасымлы считает, что железнодорожная линия Карс-Нахчыван-Мегри-Зангилан-Баку важна с точки зрения снятия блокады Нахчывана, снижения транспортных расходов, увеличения возможностей внешней торговли, роста туризма и пассажирооборота, а также привлечения инвестиций в регион. Фактически Азербайджан способствует дальнейшей интеграции Средиземноморского и Каспийского бассейна по Великому Шелковому пути и коридору Север-Юг. Появляются новые транспортные возможности между Центральной Азией и Европой, Турцией и Россией, Ираном и Европой, а также между Турцией и Центральной Азией.

"Открытие коммуникаций в соответствии с новой реальностью, созданной Азербайджаном в этом регионе, закладывает основу мира, безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества, что означает приток инвестиций и устойчивое развитие. Теперь проектируемые коммуникационные проекты будут формировать будущую транспортную и энергетическую карту региона, а также экономическую, политическую и стратегическую архитектуру в целом", - подытожил руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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