Пройдут переговоры по ситуации с поставками в Россию томатов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 26 января по инициативе Россельхознадзора состоятся переговоры с Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Россельхознадзор.

Стороны обсудят ситуацию, связанную с поставками в Россию томатов из Азербайджана.

Отметим,что ранее Россельхознадзор сообщал, что выявил новые случаи ввоза из Азербайджана томатов, зараженных карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)).

Вредитель был обнаружен в продукции пяти предприятий, которым ранее были разрешены поставки в Россию на основании проведенного фитосанитарного мониторинга.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva