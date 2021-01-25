Пройдут переговоры по ситуации с поставками в Россию томатов из Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 26 января по инициативе Россельхознадзора состоятся переговоры с Агентством пищевой безопасности Азербайджана.
Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Россельхознадзор.
Стороны обсудят ситуацию, связанную с поставками в Россию томатов из Азербайджана.
Отметим,что ранее Россельхознадзор сообщал, что выявил новые случаи ввоза из Азербайджана томатов, зараженных карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – томатной молью (Tuta absoluta (Povolny)).
Вредитель был обнаружен в продукции пяти предприятий, которым ранее были разрешены поставки в Россию на основании проведенного фитосанитарного мониторинга.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva
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