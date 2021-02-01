В Азербайджане началось льготное страхование полей под фундук

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане механизм аграрного страхования планируется применить к 14 видам растениеводческой продукции.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Фонде аграрного страхования Азербайджана.

К ним относятся пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, сахарная свекла, апельсины, чай, табак, виноград, орехи, хлопок и так далее.

Фонд аграрного страхования сообщает, что фермеры и бизнесмены уже сейчас могут подать заявку на страхование полей под фундук в 2021 году.

"В настоящее время фундук выращивают в большинстве районов Азербайджана, в частности в Шеки-Закатальском и Губа-Хачмазском регионах. При страховании полей под фундук будут учитываться урожайность, стоимость, местность, в которой продукция выращивается, выбранный страховой пакет", - отмечается в информации.

Согласно правилам, для расчета определены нормы урожайности и цены на один гектар под фундук. Так, норма урожайности фундука с гектара установлена в пределах 0,1-135 центнеров, а цена - 350-550 манатов/центнер.

"К примеру в Загатале (Шеки-Загатала) посевная площадь составляет 5 гектаров, ожидаемая урожайность с 1 гектара - 12 центнеров при рыночной стоимости 1 центнера продукции в 360 манатов.

Страховая сумма = 5 х 12 х 360 = 21 600 манатов.

Согласно правилам, для страхования фундука в рамках аграрного страхования предлагается два страховых пакета. Первый из них - "базовый пакет", который покрывает большинство рисков, а другой - пакет, который покрывает дополнительные риски.

"Освобождение страховщика от выплаты страховой суммы в "базовом пакете" составляет 10 процентов. Льгота по второму страховому пакету составляет 30 процентов. Выбрать второй пакет страхования, не выбрав "базовый пакет", нельзя", - говорится в сообщении.

Согласно данным, страховые ставки и взносы, необходимые для страхования полей, различаются в зависимости от региона, а также от производительности, цены и выбранного страхового пакета.

"Самые высокие тарифы по страхованию от несчастных случаев - в Гянджа-Газахском и Шеки-Загатальском экономических районах, а самые низкие - в Губа-Хачмазском, Лянкяранском и Апшеронском районах",- отмечается в сообщении.

При страховании полей под фундук для фермеров предусмотрены дополнительные льготы при уплате страхового взноса. Так, если территория, на которой находится застрахованный продукт, имеет защитные конструкции от града, предоставляются льготы в размере пяти процентов от страховых взносов. Кроме того, за каждый год, завершившийся без страхового случая, фермер получит скидку около пяти процентов на страховку. Фермеры в возрасте до 29 лет будут платить на 5 процентов меньше страховых взносов, используя льготу "молодой фермер". Фермеры и бизнесмены уже сейчас могут подать заявку на страхование полей под фундук. Прием заявок продлится до 10 мая.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva