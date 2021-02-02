Туркменистан и Оман заинтересованы в создании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
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NEQSOL Academy — в Азербайджане запущена первая многофункциональная цифровая платформа обучения (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Не исключено, что борьба за вакцины еще более обострится, и это может привести к трагическим последствиям
Президент Ильхам Алиев: Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны?
Президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал некоторых госструктур: один встает и говорит, я открываю в Шуше филиал, другой говорит, открываю заставу
Президент Ильхам Алиев: Медицинское обследование за счет государства 5 миллионов человек требует большой организационной работы и финансовых ресурсов
Президент Ильхам Алиев: Настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого
Президент Ильхам Алиев: Будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения
Возможность со стороны Армении сформировать армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной - российское издание