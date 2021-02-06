Россельхознадзор снял запрет на импорт томатов ряда предприятий Казахстана

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 9 февраля 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов с ряда предприятий Казахстана, передает Trend cо ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации в список вошли TOO «Eurasian Green Product» (Алматинская область), TOO «Ecoculture Fields» (Алматинская область), TOO «Энигма-Инвест» (Алматинская область), TOO «BPBAPK» (город Алматы) и TOO «ТД Арна» (LST Market, Алматинская область).

Решение принято на основании информации Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов, производимых данными компаниями, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Поставки указанных овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской области Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

(Редактор: Наталья Кочнева)