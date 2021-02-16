Азербайджан и Испания в 2022 году устранят двойное налогообложение

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Испания с первого января 2022 года устранят двойное налогообложение в двусторонних отношениях.

Об этом сказали Trend в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.

По данным ведомства, заключение конвенции об отмене двойного налогообложения между Азербайджаном и Испанией было подписано 23 апреля 2014 года.

"Документ вступил в силу 13 января 2021 года. Применение конвенции начнется с первого января 2022 года», - отметили в ведомстве.

Ожидается, что данный документ будет способствовать интенсификации связей между предпринимательскими структурами двух стран, в частности, по линии малого и среднего бизнеса. Местным предпринимателям разрешено создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами путем привлечения их инвестиций

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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