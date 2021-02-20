БАКУ /Trend/ - В Туркменистане подготовлен план работ и мероприятий на 2021 год, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что по плану предусматриваются меры по обеспечению интенсивного развития и модернизации национальной экономики, реформированию отраслей и задействованию в полном объёме их производственных мощностей, широкому внедрению цифровых технологий, активной реализации инвестиционной политики.

Кроме того, намечены мероприятия по регулярному анализу финансово-экономического состояния профильных структур и совершенствованию их деятельности в соответствии с требованиями времени, наращиванию усилий по развитию социальной сферы, созданию новых рабочих мест.

Также Министерство финансов и экономики совместно с министерствами, отраслевыми ведомствами и муниципальными администрациями регионов и города Ашхабада провело работу, по результатам которой предлагается на конкурсной основе приватизировать 33 объекта госсобственности.

Согласно сообщению, план был подготовлен на основе анализа итогов состоявшихся в текущем месяце рабочих совещаний по отраслям народного хозяйства, посвящённых результатам минувшего года, и с учётом данных главой государства поручений и поставленных задач.

Напомним, что ранее в Туркменистане были утверждены: Программа развития системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 2021-2025 годы и План мероприятий по её реализации; Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 годы; Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы; Национальный план действий на 2021-2024 годы по реализации Стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020-2024 годы; Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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