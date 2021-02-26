Грузия в некоторых сферах опережает европейские предпочтения в инновациях - MasterCard

БАКУ /Trend/ - Исследование "Цифровизация жизни" показало, насколько Грузия открыта для инновационных платежных решений.

Об этом Trend сообщил региональный директор MasterCard в Грузии и Центральной Азии Игорь Степанов.

По его словам, Грузия поддерживает глобальные цифровые тенденции и даже опережает европейские предпочтения инноваций в некоторых областях.

"Например, 44 процента участников исследования считают распознавание отпечатков пальцев наиболее предпочтительным методом проверки личности, тогда как только около 38 процентов европейцев предпочитают этот метод", - добавил Степанов.

По его словам, бесконтактная карта уже стала символом скорости, безопасности и комфорта платежей в стране, где 48 процентов респондентов используют ее для расчетов. MasterCard видит появление нового тренда - смартфонов.

"Мы в MasterCard много делаем вместе с нашими банками-партнерами для развития цифрового образа жизни, в частности грузинские держатели карт получили новые возможности для цифровых платежей с запуском первых в стране NFC-кошельков для платежей через смартфон", - отметил региональный директор MasterCard.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)