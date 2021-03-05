Австралия восстановила почтовое сообщение с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Австралии Australia Post возобновил почтовые отправления в Туркменистан, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

На сегодня из Австралии можно отправить письменную корреспонденцию (время доставки более 25 дней) и посылки (9-25 дней) в Туркменистан.

Отмечается, что почтовое сообщение возобновилось с марта 2021 года.

Ранее также возобновило приём международных почтовых отправлений в Туркменистан предприятие «Почта Молдовы».

Напомним, что «Почта Молдовы» возобновила международные перевозки с января.

В результате переговоров с почтовыми операторами соседних стран с января 2021 года "Туркменпочта" восстановила наземные и авиаперевозки почтовых отправлений с 47 странами мира.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление ряда международных сообщений.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

На сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева)

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