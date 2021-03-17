Субъекты МСБ с сертификатом стартапа в Азербайджане освобождаются от уплаты налогов на прибыль - министр

БАКУ /Trend/ - Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), получившие сертификат стартапа, будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и прибыль по доходам от инновационной деятельности сроком на три года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Отметив, что доля субъектов микро-, малого и среднего бизнеса в закупках составляет 2,3 миллиарда манатов, министр пишет, что в дальнейшем будет поощряться более широкое участие субъектов МСБ в государственных закупках.

Ранее Микаил Джаббаров сообщил, что бизнес-среда в Азербайджане будет еще больше улучшена и будут приняты меры для того, чтобы субъекты МСБ занимали важную позицию в формировании ВВП страны, а также для поощрения их участия в государственных закупках.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni