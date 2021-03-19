Внедрение кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане завершится к концу 2022 г. - министр

БАКУ /Trend/ - На сегодня в объектах торговли и общественного питания в Азербайджане установлено более 24 тысяч касс нового поколения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Министр отмечает, что процесс установки касс нового поколения планируется завершить до конца 2022 года.

Ранее Микаил Джаббаров заявил, что внедрение кассовых аппаратов нового поколения способствовало достижению прозрачности в товарообороте.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni