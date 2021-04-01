ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков Avrora кредит в размере 25 миллиона евро с целью поддержки развития компании.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

По данным, цель кредита – финансирование приобретения новых производственных линий и оборудования, ускорение развития сектора агробизнеса Азербайджана и содействие гендерному равенству.

«Кредит будет предоставлен в азербайджанских манатах двумя равными траншами. Первый транш будет использован для финансирования новой линии по производству макарон, второй – для покупки оборудования для производства печенья, тортов и кормов для животных», –говорится в сообщении.

Отметим, что основанная в 1994 году компания Avrora является одним из ведущих дистрибьюторов товаров массового потребления в Азербайджане, а также производителем продуктов питания и напитков.

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,1 миллиарда долларов США по 174 проектам в стране. Банк также оказал помощь более 1000 компаний в совершенствовании и развитии своей деятельности, предоставив услуги бизнес-консультирования предприятиям малого и среднего бизнеса.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva