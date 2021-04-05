План действий российско-азербайджанского сотрудничества предусматривает снятие барьеров в торговле

БАКУ /Trend/ - План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года составляет основу торгово-экономического взаимодействия.

Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на сообщение МИД России.

Согласно информации, план действий включает в себя пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоемких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов.

«В ноябре 2020 года была подписана новая, шестая «дорожная карта» о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – не членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивается по всем направлениям. Азербайджан – важный стратегический партнер России, что подтверждает статистика двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях. За прошедший период Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели больше 100 переговоров в различных форматах. Ведется активная работа по правительственной линии, на уровне парламентов, профильных министерств и ведомств, что объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», - говорится в сообщении.

По состоянию на начало 2021 года между двумя странами подписано свыше 150 международно-правовых актов. При этом основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года, говорится в сообщении.

Согласно информации, в 2020 году Россия и Азербайджан, основываясь на принципах добрососедства, взаимопомощи и равноправия, тесно сотрудничали в борьбе с COVID-19.

«В постоянном контакте находятся министры здравоохранения наших стран, руководители других профильных структур. Азербайджанской стороне были предоставлены 120 тест-систем на 12 тысяч исследований для диагностики коронавирусной инфекции. Летом 2020 года на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских центров», - отмечается в сообщении МИД.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva