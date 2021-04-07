Азербайджан с начала года увеличил экспорт фруктов и овощей
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Министры обороны Азербайджана и Турции оценили оперативную совместимость всех видов войск армий двух стран (ФОТО/ВИДЕО)
Победа в апрельских боях – важная веха в истории освобождения азербайджанских земель – израильский эксперт
На территориях в Зангилане, где сегодня высаживаются деревья, раньше росли густые леса - замминистра (ФОТО)
Продолжается подсчет ущерба, нанесенного экологии на азербайджанских землях в результате армянской оккупации
Необходима большая работа для восстановления освобожденных земель - представитель Римской католической церкви в Азербайджане
Последние красная дорожка и роль Фикрета Мамедова, или Трогательный месседж из Дома престарелых (ФОТО)
Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала по разработке месторождения «Достлуг»
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Студия Debüt, основанная Эльдаром Гулиевым, предоставляет отличную возможность для первых шагов в кинокарьере (ВИДЕО)
Управление мусульман Кавказа прокомментировало вопрос совершения хаджа из Азербайджана в 2021 г. (ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей