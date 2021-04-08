Азербайджан сократил импорт из Франции

Бизнес 8 апреля 2021 12:49 (UTC+04:00)
Азербайджан сократил импорт из Франции
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился на четверть
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился на четверть
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год
Азербайджан сократил импорт из Франции
Азербайджан сократил импорт из Франции
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В метро Баку планируют внедрить бесконтактную оплату проезда с помощью гаджетов Общество 13:54
Главный терапевт Азербайджана рассказал, чем опасна передозировка антибиотиками для пациентов с COVID-19 Общество 13:48
Готовится к запуску совместный Медиа-Проект АМИ Trend и Albayrak Media Group Общество 13:45
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:20
ОИС оценит ущерб культурным памятникам Азербайджана в результате армянской агрессии Политика 13:18
Усилив международное давление на Армению, можно добиться передачи карты минных полей - ОИС Политика 13:11
Генсек ОИС сегодня прибывает в Азербайджан Политика 13:05
Спрос азербайджанских банков на инвалюту сократился на четверть Финансы 13:02
Чистые внешние активы коммерческих банков Азербайджана выросли за год Финансы 12:57
Азербайджан сократил импорт из Франции Бизнес 12:49
Киберпреступники развивают технологии "умных" роевых атак ИКТ 12:41
Нужно добиться, чтобы виновники преступлений против Азербайджана ответили перед международным правосудием - представитель Гамбии в ОИС Политика 12:41
В России за сутки выявили 8 672 зараженных коронавирусом Россия 12:33
В Италии задержали 70 человек по подозрению в связях с мафией "Ндрангета" Европа 12:29
Международные пассажироперевозки в феврале сократились почти на 90% Транспорт 12:29
Армения совершила преступления против человечности– посол Малайзии в Азербайджане Политика 12:25
В Агдаме разрушены все населенные пункты и мечети - представитель Афганистана в ОИС Политика 12:17
На встрече министров ОИС должен быть подготовлен план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана Политика 12:05
В Азербайджане утверждена стратегия развития страхового сектора до 2023 г. Финансы 12:02
Эльдару Алиеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств России" Культура 12:01
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) Культура 11:54
Самира Эфенди примет участие в испанском pre-party "Евровидения-2021" Звёздный мир 11:49
Палата аудиторов Азербайджана расширит применение цифровых технологий Бизнес 11:45
SOCAR AQS пробурила первую разветвленную скважину в Южно-Каспийском бассейне Энергетика 11:43
Польша получит урезанную вдвое партию вакцины от коронавируса AstraZeneca Европа 11:36
МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря Политика 11:34
Агдам стерт с лица земли - представитель Джибути в ОИС Политика 11:34
ОИС призвала страны-члены оказать поддержку Азербайджану в восстановлении Карабаха Политика 11:27
Россия отменит экспортные пошлины на оборудование для ремонта самолетов Россия 11:21
Пять человек погибли в результате стрельбы на юго-востоке США США 11:19
Министр экономики назвал объем поступлений от налогов в госбюджет Азербайджана Финансы 11:19
ОИС и впредь будет поддерживать Азербайджан - помощник генсека Политика 11:19
В Азербайджане принят новый стандарт в сфере охраны труда Экономика 11:15
Нацбанк Грузии установил курс лари на 8 апреля Грузия 11:14
Число пользователей госплатежной системы Азербайджана превысило 500 тыс. ИКТ 11:13
Делегация ОИС провела пресс-конференцию в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:57
Вкусная еда гурманов – настоящее сокровище Общество 10:55
Полезно ли онлайн образование? Общество 10:53
Названы данные по грузоперевозкам Ирана через порты Турции Турция 10:53
Wood Mackenzie дала оценку по структуре «Шафаг-Асиман» Энергетика 10:47
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:41
В Азербайджане разработают и внедрят стратегию цифровизации Налоговой службы ИКТ 10:39
Агентство Moody's повысило прогноз по рейтингу SOCAR Финансы 10:33
Через порты Турции перевезено свыше 6 млн тонн твердого минерального топлива Турция 10:15
Турция с начала года увеличила экспорт готовой одежды в Грузию Турция 10:15
Вашингтон обвиняет Москву в стремлении сохранить конфликт в Карабахе Политика 10:15
Перевалка грузов из Молдовы через порты Турции превысила 650 тыс. тонн Турция 10:11
США увеличивают импорт стали из Турции Турция 10:06
Agent 001 – "обвинения" в адрес Нигяр Джамал и Камили Бабаевой (ВИДЕО) Культура 10:05
Узбекистан и Катар подпишут соглашение об открытии прямого авиасообщения Узбекистан 10:04
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:04
Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран более чем на треть Турция 09:56
Манат укрепился к лире и стабилен к евро Финансы 09:41
Мужчины тяжелее переносят коронавирус - азербайджанский врач Общество 09:37
Цены на нефть снижаются на новостях о коронавирусе в Азии Энергетика 09:23
Токио готовится к усилению мер против коронавируса из-за ухудшения ситуации Другие страны 08:57
Венесуэла направила силы быстрого реагирования на границу с Колумбией Другие страны 08:45
Японские ученые выяснили, что британский штамм коронавируса заразнее обычного в 1,32 раза Другие страны 08:28
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана Бизнес 08:12
В Китае при утилизации взрывчатых веществ пострадали три человека Другие страны 07:55
Дефицит бюджета Германии в 2020 году достиг рекорда Экономика 07:29
В марте 2021 года количество иностранных визитеров в Грузии уменьшилось на 73,4 процента Грузия 07:14
2 586 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Казахстане за сутки Казахстан 07:09
В Иране открыты месторождения меди с запасами 1 млрд. тонн Экономика 07:05
В Аргентинe ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 Другие страны 06:50
Британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США США 06:33
Марокко получит от Китая 10 млн доз вакцин от коронавируса в апреле и мае Другие страны 06:15
Байден готов идти на уступки оппозиции с целью модернизации инфраструктуры США Экономика 05:54
В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса Другие страны 05:28
США и Ирак согласуют сроки вывода американских боевых частей позднее Арабские страны 05:05
Белый дом планирует собрать $2,5 трлн налогов на инфраструктурное развитие Финансы 04:39
Израиль призвал к глубоким реформам в агентстве ООН для помощи палестинским беженцам Израиль 04:14
В соцсетях США распространяют призывы к "Маршу в защиту белых жизней" США 03:48
Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре Другие страны 03:25
США могут выслать российских дипломатов США 02:57
Средняя продолжительность жизни снизилась почти во всех странах ЕС в 2020 году Европа 02:31
Вице-президент США и лидер Мексики обсудили проблему миграции США 02:03
США возобновят выделение средств для Палестины Арабские страны 01:40
Лига Чeмпионов: "Баварию" уступила ПСЖ Спорт 01:21
В мире за сутки выявили более 517 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:59
США объявили о готовности снять с Ирана несовместимые с ядерной сделкой санкции Ядерная программа 00:38
На севере Сирии погибли двое турецких военнослужащих Турция 00:17
Cегодня 29-я годовщина Агдабанского геноцида Общество 00:02
ООО «Азералюминий» расширяет географию экспорта металлургической продукции Бизнес 00:01
Лидеры США и Иордании провели переговоры Арабские страны 7 апреля 23:47
Член партии Пашиняна задержан в момент употребления наркотиков Армения 7 апреля 23:10
Чемпионат Италии по футболу: "Ювентус" обыграл "Наполи" Спорт 7 апреля 23:05
Праздник музыки – в Москве состоится финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Культура 7 апреля 22:49
Исторический экскурс с Моллой Насреддином (ФОТО) Интересное 7 апреля 22:39
В G20 заявили, что мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения Экономика 7 апреля 22:29
Twitter сообщил о доходах в $3,7 млрд за 2020 год ИКТ 7 апреля 22:10
В Зангилане есть две особо охраняемые природные территории – Минэкологии Общество 7 апреля 21:52
Обвиняемый в фальсификации документов гражданин экстрадирован из Германии в Азербайджан Политика 7 апреля 21:39
Легко определить, откуда по Шуше была выпущена ракета «Искандер-М» – военный эксперт Политика 7 апреля 21:32
В Великобритании создан новый регулирующий орган контроля за интернет-гигантами ИКТ 7 апреля 21:31
Армения продолжает загрязнять приток Араза – реку Охчучай Азербайджан 7 апреля 21:12
Грузия рассматривает возможность строительства высоковольтной кабельной линии электропередачи через Черное море Энергетика 7 апреля 20:58
В Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев в рамках «Зеленого марафона» (ФОТО) Общество 7 апреля 20:47
Минэкологии Азербайджана взяло на учет 11 месторождений полезных ископаемых в Зангилане Экономика 7 апреля 20:41
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой спутников Starlink ИКТ 7 апреля 20:27
Все новости