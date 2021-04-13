Поступления от таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли с начала года

Бизнес 13 апреля 2021 12:14 (UTC+04:00)
Поступления от таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли с начала года
MIDA планирует расширить строительство жилых комплексов в ряде районов и городов Азербайджана
MIDA планирует расширить строительство жилых комплексов в ряде районов и городов Азербайджана
Названы показатели стройсектора Туркменистана за I квартал 2021 г.
Названы показатели стройсектора Туркменистана за I квартал 2021 г.
Азербайджан превращается в важный логистический центр между Европой и Азией – гендиректор Бакинского порта
Азербайджан превращается в важный логистический центр между Европой и Азией – гендиректор Бакинского порта
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы с Президентом Владимиром Путиным обсудили вопрос о ракете «Искандер-М» Политика 13:06
Основная доля кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту Финансы 13:02
Внешнеторговый оборот Грузии сократился Бизнес 12:55
Инвестиции привлечены для развития нацпарков «Көлсай көлдері», «Алтын-Эмель» и «Чарын» в Казахстане Казахстан 12:49
Армяне совершили экологический террор на оккупированных землях Азербайджана - минэкологии Общество 12:48
Узбекистан увеличивает импорт готовой одежды из Турции Турция 12:47
АБР выделит Грузии кредиты на $1 млрд в 2021-2023гг Грузия 12:46
Турция увеличивает экспорт химпродуктов Турция 12:46
Иран значительно увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:46
Спрос азербайджанских банков на инвалюту возрос Финансы 12:45
Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем использовать опыт Италии в развитии сельского хозяйства на освобожденных территориях Политика 12:39
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем наладить взаимодействие в одностороннем порядке Политика 12:38
Землетрясение в Афганистане магнитудой 5,4 ощущалось в Узбекистане Узбекистан 12:34
Село Сарыгышлаг Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 12:34
В госструктурах неправильно оформляются закупки - Счетная палата Азербайджана Экономика 12:30
В России выявили 8 173 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 12:30
Дворец Гейдара Алиева и Приморская сцена Мариинского театра обсудили сотрудничество Культура 12:29
В Азербайджане выросло кредитование сельского хозяйства Финансы 12:26
Россия и Иран обсудили обстановку в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 12:23
Президент Ильхам Алиев: С первых же дней реконструкции мы пригласили итальянские компании Политика 12:22
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония открытия Международных научных конференций (ФОТО) Общество 12:21
В Азербайджане пройдет международный конкурс искусств Art Olimpia-2021 Культура 12:18
Поступления от таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли с начала года Бизнес 12:14
Президент Ильхам Алиев: Сооружая гигантские укрепления, оборонительные линии, армяне хотели навсегда оставить эти территории под оккупацией Политика 12:09
До конца недели в Азербайджане установится умеренная погода Общество 12:08
Президент Ильхам Алиев: Италия - наш очень близкий друг и партнер Политика 12:08
Открыты новые здания туркменских банков Türkmenbaşy и Senagat Финансы 12:08
Президент Ильхам Алиев: Режим в Армении не хотел, чтобы иностранцы видели развалины и их ненависть к азербайджанцам Политика 12:03
Президент Ильхам Алиев: Конфликт урегулирован, и мы должны смотреть в будущее Политика 12:03
В парламенте Азербайджана заслушивается отчет Счетной палаты Экономика 11:51
Объем рынка обязательного non-life-страхования в Азербайджане превысил 32 млн манатов Финансы 11:42
Президент Ильхам Алиев: Нам нужно сконцентрироваться на элементах, которые могут привести к будущему примирению Политика 11:38
Расширяется перечень категорий граждан, нуждающихся в жилье - госагентство Азербайджана Экономика 11:38
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, наряду с войной XXI века вел, можно сказать, нравственную войну Политика 11:32
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:15
В миротворческих подразделениях азербайджанской армии проведены учебные тренировки (ВИДЕО) Политика 11:09
В Карабахе установят 13 гидрологических станций Энергетика 11:03
Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за помощь в обеспечении страны вакциной от ковида Политика 11:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта Политика 10:57
В Туркменистане назначен новый посол Украины Бизнес 10:49
Президент Ильхам Алиев: Разрушения на освобожденных территориях превзошли наши самые худшие ожидания Политика 10:48
В Азербайджане проект в сфере e-коммерции расширяет онлайн-возможности ведения бизнеса Экономика 10:42
Израильская педиатрическая ассоциация рекомендует вакцинировать против коронавируса подростков 12-15 лет Израиль 10:41
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $63 за баррель Финансы 10:40
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид Политика 10:34
В марте 2021 г. выросли поступления в госбюджет Азербайджана по линии Гостаможни Бизнес 10:31
В Нигерии бандиты похитили 15 пассажиров автобуса Другие страны 10:31
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на достижение прекращения огня, остается еще много вопросов, связанных с конфликтом Политика 10:21
В марте в Азербайджане пенсии по возрасту получили более 715 тыс. человек Экономика 10:20
В 25 городах и районах Азербайджана пройдут выпускные экзамены Общество 10:12
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:07
В Джебраиле и Губадлы пройдет акция по посадке деревьев с участием журналистов Общество 10:01
Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете ADA (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:48
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:39
Сегодня азербайджанские депутаты рассмотрят 9 вопросов Политика 09:32
Китай увеличил импорт электротоваров из Турции почти на 80% Турция 09:26
Лавров направится в Иран для обсуждения условий возвращения США в ядерную сделку Ядерная программа 09:22
В январе-феврале порт Стамбул принял около ста судов Турция 09:16
Cостояние Джека Ма после штрафа Alibaba выросло на $2 млрд Другие страны 09:15
Поток трудовых мигрантов из Турции в Грузию резко возрос Турция 09:10
В Baku White City продолжается установление ливневых стоков (ФОТО) Общество 09:00
Объем внешней торговли Китая за январь - март вырос на 38,6% Экономика 08:47
Грузия дополнительно получит 111 миллионов долларов от МВФ Финансы 08:36
В Японии разрешили слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с "Фукусимы-1" Другие страны 08:36
Объем транзита грузов через Иран в 2020 году составил семь млн. тонн Экономика 08:31
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 08:17
В Казахстане за сутки выявили 2 016 случая заражения коронавирусом Казахстан 08:12
В Таиланде пять человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса Другие страны 08:05
Японский премьер 15-18 апреля посетит США Другие страны 07:49
Минфин США в новом отчете не будет включать КНР в список валютных манипуляторов США 07:16
В Японии эстафета олимпийского огня впервые проходит без зрителей Другие страны 07:03
Дефицит бюджета США в первой половине 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн Финансы 06:45
Сенат Франции утвердил в первом чтении законопроект о республиканских принципах Европа 06:28
Байден выдвинет Элиота Канга в помощники госсекретаря по международной безопасности США 06:07
Семь достопримечательностей Европы оказались на грани исчезновения Европа 05:46
Мэр Миннеаполиса ввел комендатский час после убийства афроамериканца Райта США 05:18
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, пролив кровь. Сегодня каждый должен считаться с нами Политика 05:06
Президент Ильхам Алиев: В результате отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армяне получили шанс и воспользовались им Политика 05:03
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир Политика 05:00
Президент Ильхам Алиев: Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин Политика 04:58
Президент Ильхам Алиев: Армения является страной с опущенной головой, и так будет всегда Политика 04:56
Президент Ильхам Алиев: Некоторым реваншистским силам в Армении следует знать, что железный кулак остается на месте Политика 04:54
OneWeb почтит подвиг Гагарина при запуске следующей партии спутников Европа 04:50
Президент Ильхам Алиев: В ходе войны против нас хотели применить санкции Политика 04:48
Президент Ильхам Алиев о передаче Иревана Армении: Я осудил это. Мы не должны замазывать историю Политика 04:46
Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что на наших землях никогда не может быть создано второе армянское государство Политика 04:42
Президент Ильхам Алиев: Я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент Политика 04:39
Президент Ильхам Алиев: В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот, но не вышло Политика 04:37
Президент Ильхам Алиев: Я обещал, что буду защищать территориальную целостность и сдержал слово Политика 04:34
Президент Ильхам Алиев: Армия, имеющая десять тысяч дезертиров, - это позор Политика 04:31
Президент Ильхам Алиев о тандеме Народный фронт-Мусават: Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву Политика 04:28
Президент Ильхам Алиев: Министр обороны в то время обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб Политика 04:23
США не планируют отзывать своего посла из России Россия 04:21
Президент Ильхам Алиев: Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли Политика 04:19
Президент Ильхам Алиев: Основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев Политика 04:16
Президент Ильхам Алиев: Каждый человек, посетивший Парк военных трофеев, увидит силу нашей армии Политика 04:13
Президент Ильхам Алиев: Мы одержали небывалую в мире победу Политика 04:09
Президент Ильхам Алиев: Откуда ракеты «Искандер-М» у армянской армии? Политика 04:04
Президент Ильхам Алиев: Еще во время войны я дал указание собрать номера военных грузовиков Политика 04:02
В результате стрельбы в штате Теннесси погиб один человек США 03:49
Все новости