"Ростсельмаш" поставит в Азербайджан крупную партию сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - "Ростсельмаш" поставит в Азербайджан в 2021 году свыше 80 единиц прицепной и навесной техники, 60 процентов продукции уже отгружено.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении ассоциации «Росспецмаш».

По данным ассоциации, в Азербайджане традиционно высоким спросом пользуются комбайны компании, а также пресс-подборщик TUKAN модификации LUXE с увеличенной шириной захвата и электронным блоком управления.

"В 2020 году российский производитель впервые экспортировал метатели зерна МЗС-90, зерноперерабатывающие комплексы ЗМП-ПСМ, измельчители соломы KIWI и тюковые пресс-подборщики TUKAN LUXE. Помимо зерноперерабатывающей и кормозаготовительной техники, азербайджанские партнеры проявили интерес к посевным комплексам SH "Ростсельмаш", - говорится в сообщении.

Официальный партнер "Ростсельмаш" в Азербайджане – компания Agrispace отмечает высокий спрос на оборудование российского бренда.

«Прицепная и навесная сельхозтехника "Ростсельмаш" прекрасно показала себя на полях и зерноскладах. По итогам сезона было решено увеличить количество закупаемых машин и значительно расширить их ассортимент», — сказал представитель Agrispace.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva