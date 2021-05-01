Взаимодействие Туркменистана со странами ЕАЭС будет способствовать росту экономических процессов в Евразии

БАКУ /Trend/ - Налаживание взаимодействия между Туркменистаном и странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способно содействовать динамичному ходу экономических процессов в Евразии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом было сказано в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

Отмечается, что на заседании туркменская делегация отметила, что страна обладает ресурсами, вызывающими интерес в сфере экономического сотрудничества с государствами - партнерами.

Так, в Туркменистане развивается транспортно - логистическая инфраструктура, построена сеть современных автомобильных дорог, мостов и транспортных развязок, международный морской порт Туркменбаши с грузооборотом до 25 миллионов тонн в год.

Также совместно с иностранными партнерами введены в эксплуатацию линии железнодорожного сообщения, оптоволоконной связи и электропередачи в южном направлении. Построены крупные предприятия по выпуску топлива и ГСМ.

Помимо этого, отмечалось, что несмотря на пандемию коронавируса, ВВП Туркменистана вырос на 5,9 процента в 2020 году.

В заседании приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров, председателем Высшей контрольной палаты Сердаром Бердымухамедовым.

Заседание состоялось 29-30 апреля в городе Казани (Республика Татарстан Российской Федерации).

Евразийский межправительственный совет – один из руководящих органов ЕАЭС.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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