Азербайджан сократил импорт из Италии более чем на треть
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Исполнилась наша самая сокровенная мечта - вновь провести фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше - народный артист
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами гала-концерта фестиваля «Харыбюльбююль» в Шуше (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на гала-концерте фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами фейерверка в Шуше (ВИДЕО)
Из Москвы в Шушу. Эльчин Азизов и Юсиф Эйвазов на фестивале "Харыбюльбюль": Это роскошный сон! (ФОТО)
Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет огромное культурное, политическое и духовное значение - Нигяр Нариманбекова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с административным зданием специального представительства в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр