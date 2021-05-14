ЕС расширяет возможности малого и среднего бизнеса в Грузии по доступу к финансированию

БАКУ /Trend/ - Европейский союз в 2020 году выделил Грузии гранты на 87,7 миллиона евро, направленные на преодоление последствий пандемии COVID-19, сообщили Trend в представительстве ЕС в Грузии.

Кроме того, ЕС выделил Грузии 150 миллионов евро в виде займов для оказания макрофинансовой помощи в период пандемии.

"ЕС способствует развитию бизнеса в Грузии через свою программу EU4Business, которая в рамках компонента "Доступ к финансам" расширяет возможности малого и среднего предпринимательства (МСП) по доступу к финансированию, в частности, для подготовки инвестиционных проектов, гарантируя, что местные финансовые учреждения предложат подходящие продукты для МСП, чтобы снизить риски при кредитовании и расширить кредитование в национальной валюте местными банками", - сказали в представительстве.

По его данным, благодаря этой поддержке малые и средние предприниматели получают лучший доступ к льготным кредитам через национальные банки, микрофинансированию домашнего бизнеса, малым грантам, обучению персонала национальных банков для лучшего обслуживания МСП, обучению предпринимателей финансовой грамотности.

Европейский союз и Грузия сотрудничают с 1996 года в рамках INOGATE, а в 2006 году был реализован пятилетний План действий по сближению в контексте Европейской политики соседства.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Константин Шапиро)