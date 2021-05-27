Движущий фактор экономического роста Азербайджана трансформируется в ненефтяной сектор – министр

БАКУ /Trend/ - Основной движущий фактор экономического роста Азербайджана трансформируется с нефтяного сектора в ненефтяной.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, за первые три месяца 2021 года налогооблагаемая сумма табачных изделий по производителям увеличилась на 94,1 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

«Оборот производителей табачных изделий увеличился на 82,4 процента, а сумма уплаченных акцизов выросла на 54,1 процента в годовом исчислении», – добавил Микаил Джаббаров.

Ранее министр заявлял, что в целом экспорт ненефтяной продукции Азербайджана за первые три месяца 2021 года составил 501,6 миллиона долларов, что указывает на рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,4 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni