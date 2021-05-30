В сфере металлургической промышленности Азербайджана произведено сырья на 188 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2021 года в сфере металлургической промышленности Азербайджана было произведено сырья на 188 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Всего в январе-апреле 2021 года в Азербайджане были произведены 87,3 тысячи тонн стали (рост в годовом исчислении на 7,4 процента), 82,6 тысячи тонн арматуры (рост на 4,6 процента), 11,1 тысячи тонн стальных труб (рост на 52,1 процента). Производство первичных необработанных сплавов алюминия за год сократилось на 41,7 процента – до 6,3 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 5,43 миллиона манатов (спад на 26,3 процента).

Производство других конструкций из черных металлов составило около 8,78 тысячи тонн (спад на 7,1 процента).

Напомним, что в 2020 году объем производства сырья в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 707 миллионов манатов, увеличившись на 11,9 процента по сравнению с 2019 годом. Производство готовых металлических изделий выросло на 7,3 процента.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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