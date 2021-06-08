Многие крупные компании в Азербайджане считают COVID-19 основной угрозой для развития бизнеса - PwC

БАКУ /Trend/ - Многие главы крупных компаний в Азербайджане считают коронавирусную пандемию основной угрозой для развития бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал управляющий партнер PwC Azerbaijan Мевлан Пашаев на пресс-конференции, посвященной презентации четвертого ежегодного опроса CEO компании PwC по Азербайджану.

По его словам, итоги опроса свидетельствуют о том, что 64 процента респондентов считают COVID-19 главной угрозой для роста компании.

Также в числе существующих рисков более 50 процентов опрошенных назвали волатильность курса валют, а около 40 процентов - налоговые обязательства.

Компания PwC провела с начала года четвертый по счету опрос среди руководителей компаний в Азербайджане. Большинство респондентов заявили, что темпы роста мировой экономики восстановятся в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)