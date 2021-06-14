БАКУ /Trend/ - Туркменистан упростит процедуру участия в тендерах, сообщает Trend со ссылкой на туркменский Союз промышленников и предпринимателей.

По данным союза, компании, желающие принять участие в объявленных Туркменистаном тендерах, отныне смогут отправлять организаторам заявки по интернету. Так, тендерная заявка может быть отправлена на электронный адрес организатора с подтверждением электронной цифровой подписью.

Ранее для участия в тендере компании должны были отправлять организаторам запечатанный мастичной печатью конверт с полным тендерным предложением.

Отметим, что тендеры в Туркменистане на выбор поставщика товаров, работ и услуг для государственных нужд проводятся в соответствии с Порядком проведения тендерных процедур.

Выбор поставщиков (подрядчиков) осуществляется тендерной комиссией по итогам тендера.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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