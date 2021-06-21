AmCham заинтересована в участии в процессе восстановления Карабаха - вице-президент (Эксклюзив)

Бизнес 21 июня 2021 08:08 (UTC+04:00)
AmCham заинтересована в участии в процессе восстановления Карабаха - вице-президент (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане процесс восстановления Карабаха - одно из главных направлений деятельности на ближайшие годы.

Об этом сказала Trend член Совета директоров, вице-президент AmCham Наргиз Насруллаева-Мудуроглу.

По ее словам, AmCham является одной из крупнейших бизнес-ассоциаций, которая принимает непосредственное участие в развитии Азербайджана.

"Учитывая, что процесс восстановления Карабаха - это часть устойчивого экономического развития всей страны, для нашей организации это также одно из главных направлений деятельности", - подчеркнула Насруллаева-Мудуроглу.

Вице-президент AmCham отметила, что на стадии разработки находится всеобщий план реконструкции и экономического развития Карабахского региона.

"AmCham готова рассмотреть предложения государственных организаций и структур об ее возможном вовлечении в процесс имплементации и реализации этого плана. Мы также верим, что привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан станет стимулирующим фактором для реконструкции и восстановления освобожденных территорий Азербайджана, экономической стабильности в регионе и улучшения бизнес-климата", - сказала она.

Насруллаева-Мудуроглу отметила, что на AmCham приходится более 80 процентов всех иностранных и значительная часть местных инвестиций в Азербайджан.

По ее словам, AmCham на протяжении последних двух десятилетий тесно сотрудничает с правительством Азербайджана в целях развития и улучшения различных секторов экономики.

"За этот период мы предложили свыше 300 рекомендаций посредством проектов, в частности таких, как White paper ("Белый документ") и Position paper ("Документ с изложением позиции"). Будучи активным участников рабочих групп при различных государственных структурах, AmCham принимала непосредственное участие в разработке и внедрении многих законопроектов", – сказала Насруллаева-Мудуроглу.

Говоря о White paper, она сообщила, что этот документ AmCham предоставляет на протяжении последнего десятилетия каждые два года.

"После выпуска White paper начинается процесс, который затрагивает абсолютно все уровни AmCham. Посредством секторальных комитетов каждый член палаты может участвовать в процессе подготовки этого документа. Мы оцениваем и анализируем результаты и изменения, которые произошли в Азербайджане после предыдущего выпуска White paper. У всех членов AmCham есть возможность посредством комитетов, в которых они состоят, предоставлять свои рекомендации. Внутри комитета секторально готовятся определенные главы. Далее этот процесс переходит в совет директоров палаты, и мы как члены совета директоров очень активно работаем в течение нескольких месяцев для того, чтобы отточить, полностью улучшить и сделать все необходимые акценты", – подчеркнула она.

Насруллаева-Мудуроглу отметила, что после выпуска одного "Белого документа" начинается работа над следующим выпуском, так как очень важно, чтобы рекомендации палаты были релевантными, своевременными и современными.

Предложения об изменениях в деловой среде и в других сферах в Азербайджане в рамках проекта White Paper, подготовленные AmCham, нашли свое отражение в ряде государственных программ.

По ее словам, на протяжении последних нескольких лет работа с различными министерствами, ведомствами, представителями как исполнительной, так и законодательной власти, с различными комитетами парламента Aзербайджана была очень тесной и плодотворной.

"Создание реестра движимого имущества, частных кредитных бюро, принятие туристической стратегии, фоссилизация получения туристической визы, онлайн-регистрация контрактов по трудоустройству, определенные налоговые льготы для ненефтяного сектора экономики, создание электронного суда, специализированных судов, принятие нового Таможенного кодекса - все это нашло свое отражение в ряде государственных программ", - сказала Насруллаева-Мудуроглу.

Отметим, что AmCham, основанная в 1996 году, состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе экономики Азербайджана, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в стране.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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