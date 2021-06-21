В Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное соцстрахование составили свыше 1,5 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В январе – мае 2021 года в Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 1,531 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, поступления по страхованию от безработицы составили 52,4 миллиона манатов.

«За 5 месяцев исполнение поступлений по вышеуказанным страховым взносам составило 111 процентов и 109,6 процента соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по небюджетным организациям выросли на 13,6 процента и 15,9 процента соответственно».

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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