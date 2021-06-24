ЕАБР рассмотрит возможность открытия представительства банка в Узбекистане

Узбекистан и Евразийский банк развития (ЕАБР) рассмотрят возможность открытия до конца года представительства банка в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе пребывания в г.Москве заместитель Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, на встрече обсуждены текущие вопросы и перспективы расширения сотрудничества с банком, имея в виду привлечение его ресурсов для активизации инвестиционной деятельности в Узбекистане.

Стороны договорились начать совместную работу по изучению и подготовке наиболее перспективных инвестиционных проектов для финансирования банком. Также были обсуждены перспективы участия ЕАБР в реализации крупных проектов регионального значения в сферах гидроэнергетики, инфраструктурного строительства и транспорта.

Для организации практической работы по данным направлениям стороны рассмотрят возможность открытия представительства ЕАБР в Узбекистане до конца текущего года.