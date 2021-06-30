Азербайджан и Грузия обсудили важность инфраструктурных проектов

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Грузии в Азербайджане.

Стороны отметили важность дальнейшего расширения стратегических и дружественных отношений между двумя странами, подчеркнули значение развития инфраструктуры, включая порты, свободных экономических зон, автомобильных, железнодорожных и морских перевозок.

В ходе встречи была отмечена важность проекта «Баку – Тбилиси – Карс». Грузинский посол заявил, что для полной загрузки этой транспортной магистрали необходимы совместные презентации в различных странах с целью повысить осведомленность о коридоре и полностью отразить потенциал этого маршрута.

В конце встречи стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)