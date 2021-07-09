Страны Центральной Азии согласовали стратегии экспорта сельхозпродукции

Состоялась пятая встреча региональных рабочих групп из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана для обсуждения планов дальнейшего сотрудничества и выработки согласованной позиции по продвижению коммерческих стандартов качества/товарного

вида, пищевой безопасности сельскохозяйственной продукции, повышению конкурентной способности региона и продвижению экспорта, передает Trend со ссылкой на интернет медиа портал www.nuz.uz.

Участники Центрально-азиатской рабочей группы “ЦАРГ” совместно подвели итоги проделанной работы за 2020 – 2021 гг. и рассмотрели следующие приоритетные вопросы: внесение поправок к действующим Стандартам ЕЭК ООН с учётом продукции, экспортируемой из Региона, разработка пояснительных материалов по свежей и

сушеной сельскохозяйственной продукции, разработка стратегий и планов совместных мероприятий по расширению знаний в области Стандартов ЕЭК ООН и пищевой безопасности (включая GlobalG.A.P.) среди производителей, переработчиков и экспортёров.

Учитывая, что продвижение географических указаний (GI) могло бы улучшить имидж сельскохозяйственных продуктов Центральной Азии, а также стран на зарубежных рынках, также были обсуждены и согласованы вопросы внедрения лучших международных практик по идентификации и обозначению региональных сельскохозяйственных

продуктов (GI). Комплекс маркетинговых мероприятий был направлен на продвижение группы товаров, качество которых определяется местом их происхождения и уникальным сочетанием местных природных ресурсов и культурных ценностей производственной территории.

Деятельность ЦАРГ включала согласование нескольких методов продвижения продукции в следующих областях:

обеспечение соответствия сельхозпродукции стандартам, касающихся сбыта и контроля товарного качества;

обеспечение соответствия сельхозпродукции стандартам пищевой безопасности;

внедрение наилучшей международной практики идентификации производимой сельхозпродукции, которая позволит повысить узнаваемость продукции и имидж участвующих стран на внешних рынках.

В работе региональной рабочей группы приняли участие представители следующих государственных органов: органы по стандартизации, агентства по экспорту, министерства экономики и сельского хозяйства Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, бизнес ассоциации и представители частного сектора (производители, переработчики и экспортёры сельскохозяйственной продукции ЦА региона).

Данная встреча была организована консорциумом “CANDY V” возглавляемый международной австрийской организацией Hilfswerk International в рамках проекта “Региональная интеграция и наращивание потенциала для повышения конкурентоспособности ММСП в агробизнесе и содействие торговле в Центральной Азии”, финансируемого программой Европейского Союза ”Центральная Азия – Инвест V” и Австрийским Агентством Развития совместно с Региональным Проектом ПРООН “Содействие Торговле в Центральной Азии”, финансируемого Правительством Финляндии.