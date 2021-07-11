Крупнейшее казино индейцев навахо снова начнет работу 12 июля

Крупнейшее казино индейцев навахо Twin Arrows готовится к открытию 12 июля после прекращения работы из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Президент навахо Джонатан Нез подписал закон, разрешающий туристам посещать резервацию и ближайшие достопримечательности, такие как Каньон-де-Шей и парк Долина Монументов. Документ также позволил открыть Twin Arrows.

Время работы казино будет ограничено, при этом в заведение будут пускать только 50% посетителей. Туристы должны будут носить маски, а персонал будет проверятсшаь у них температуру.

Число заражений коронавирусом в резервации навахо остается относительно низким, 10 июля было выявлено 13 случаев заболевания.

В марте 2020 года власти штат Невада распорядились закрыть все игорные заведения в Лас-Вегасе на месяц, чтобы помешать распространению коронавируса.

Остановить работу должны были не только большие казино, но и отдельно стоящие игровые автоматы. Также власти потребовали закрыть бары, кинотеатры, спортивные залы и все организации, в работе которых нет крайней необходимости.