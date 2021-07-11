Швейцария выделит $12 млн на проекты экономического сотрудничества в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Швейцария разрабатывает стратегию регионального сотрудничества для Южного Кавказа на 2022-2025 годы. В ее рамках Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) планирует выделить около 11 миллионов швейцарских франков (12 миллионов долларов США) на проекты экономического сотрудничества в Азербайджане, сообщили Trend в SECO.

"SECO оказывает финансовую поддержку проекту инвестиционного климата и конкурентоспособности агробизнеса в Азербайджане, который реализуется Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка. Этот проект поддерживает правительство Азербайджана в диверсификации и повышении конкурентоспособности экономики путем:

- улучшения общего инвестиционного климата за счет оптимизации регулирования бизнеса и перехода к проверкам, основанным на оценке рисков, разработки и реализации национальной стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций;

- повышения конкурентоспособности агробизнеса, в котором занято почти 40 процентов рабочей силы в Азербайджане.

Проект расширяет доступ к качественным семенам, обеспечивает оптимизацию регулирования в цепочках создания стоимости в сфере агробизнеса и расширяет доступ к агрофинансовым продуктам (кредитным инструментам и другим продуктам) для сельскохозяйственных предприятий", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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