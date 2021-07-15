Туркменистан нацелен на разработку национальной стратегии адаптации к изменению климата

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане приступят к разработке национальной стратегии адаптации к изменению климата, сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Новый совместный проект ПРООН и министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» был представлен его участникам в ходе онлайн-заседания местного комитета по оценке проекта.

Проект направлен на повышение устойчивости и адаптационного потенциала Туркменистана путем развития национального адаптационного процесса с акцентом на укрепление институциональной основы для реализации Парижского соглашения по изменению климата.

В его рамках ПРООН вместе с другими партнерами будет работать над укреплением институционального координационного механизма и процессов управления.

Ожидается, что в результате будет разработана надежная и динамичная национальная стратегия адаптации к изменению климата и подготовлен соответствующий план действий.

В мероприятии приняли участие представители национальных министерств и ведомств, участвующих в разработке национального процесса планирования адаптации. Участники встречи обсудили запланированную в рамках реализации проекта деятельность, которая начнется в сентябре 2021 года в Ашхабаде и Дашогузе.

Проект, рассчитанный на реализацию в течение трех лет, финансируемый Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), дополнит текущие программы ПРООН по изменению климата и повысит потенциал национальных министерств, непосредственно занимающихся вопросами изменения климата и развитием национального процесса планирования адаптации.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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