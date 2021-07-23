Деловые отношения Азербайджана и России открывают перед бизнес-игроками новые возможности - министр

Бизнес 23 июля 2021 11:14 (UTC+04:00)
Деловые отношения Азербайджана и России открывают перед бизнес-игроками новые возможности - министр

БАКУ /Trend/ - Деловые отношения Азербайджана и России открывают перед бизнес-игроками новые возможности.

Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Азербайджан развивает отношения с российской стороной и в области пассажиро- и грузоперевозок.

«На протяжении 2020 года нам удалось сохранить рост грузоперевозок с РФ, который составил порядка восьми миллионов тонн. Кроме того, после освобождения оккупированных территорий возникли новые реалии, в скором времени будут разблокированы новые транспортные коридоры, которые будут способствовать росту грузооборота не только между Россией и Азербайджаном, но и во всем регионе в целом», - сказал Набиев.

«Позитивная динамика грузооборота будет способствовать обновлению автопарка Азербайджана. На сегодняшний день порядка 85 процентов грузовых автомобилей в Азербайджане эксплуатируются 10-15 лет, что является позитивным моментом для российских автопроизводителей. Новые автомобили обеспечат эффективность и скорость поставок товаров», - сказал министр.

Он отметил, что Азербайджан также заинтересован в российском опыте в области информационных технологий.

«Уверен, что данное мероприятие послужит дальнейшему расширению нашего сотрудничества в этой сфере», - сказал Набиев.

Министр сообщил, что на освобожденных территориях Азербайджана строятся порядка тысячи километров автомобильных и железных дорог.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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