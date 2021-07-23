БАКУ /Trend/ - ПАО «КАМАЗ» готово инвестировать в строительно - сервисные центры Азербайджана.

Об этом сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, сегодня в Азербайджане насчитывается 60 тысяч грузовых автомобилей КАМАЗ.

«Наша миссия в Азербайджане направлена на техническое обслуживание и поставку новых автомобилей. У нас налажена работа с автозаводом в Гяндже. Мы поставляем в Азербайджан КАМАЗы для сельского хозяйства, строительства и ряда других направлений», - сказал Когогин.

Он также сообщил, что на заводе выпускаются новые премиум- автомобили КАМАЗ, которые уже начали поставляться за рубеж, в том числе в Азербайджан.

«Мы на российском рынке добились высоких результатов как в области производства премиум-сегмента, так и в сфере продажи. Даже в период пандемии коронавируса мы отмечали рост в этой области», - сказал гендиректор.

Когогин отметил, что с этим портфелем компания планирует выйти и на рынки Казахстана.

«Мы готовы инвестировать в строительно - сервисные центры Азербайджана совместно с нашими партнерами. Мы также планируем передать новую лицензию гянджинскому автозаводу для производства новой линейки КАМАЗ», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)