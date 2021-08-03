Польша обнародовала объем своих инвестиций в Грузию
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В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане заметно вырос рынок обязательного страхования от утраты профессиональной трудоспособности
Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге
Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО)
«Порядок управления информационной безопасностью в банках» внесен в госреестр правовых актов Азербайджана
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО)
Пенсия учителей с 25-летним трудовым стажем должна составлять 100% их зарплаты - азербайджанский эксперт
Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого - председатель комиссии парламента
Для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова имеются достаточные основания - генпрокурор
Получивший ранение и потерявший ногу участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана вновь готов к бою (Trend TV)