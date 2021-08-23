Туркменское предприятие перевыполнило план по производству соли
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Замминистра обороны Азербайджана примет участие в открытии "Международных армейских игр-2021" в Москве
На территории древнего поселения Лелетепе обнаружены артефакты периода неолита - АН Азербайджана (ФОТО)
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД
Азербайджан рассматривает возможности участия в создании транспортной сети на территории других стран
Узбекистан и Россия подписали дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров