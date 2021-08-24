Выделены средства на развитие бизнеса в южном регионе Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился выделить из Фонда реконструкции и развития 150 миллионов долларов на развитие бизнеса в Сурхандаринской области на юге страны, сообщает Trend со ссылкой на постановление главы государства.

Из общего объема средств 30 миллионов долларов выделено Национальному банку и другим банкам Узбекистана сроком на семь лет и по ставке 10 процентов годовых на проекты, реализуемые по принципу "Один район - одна продукция".

Кредиты субъектам предпринимательства выделяются по основной ставке Центробанка Узбекистана.

Также 10 миллионов долларов выделено на финансирование проектов по выращиванию цитрусовых в Сурхандарьинской области за счет увеличения доли Фонда реконструкции и развития в уставном капитале акционерно - коммерческого банка "Туронбанк".

Кроме того, Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит 60 миллионов долларов Нацбанку сроком на семь лет и по ставке семь процентов для финансирования проектов ведущих субъектов предпринимательства на территории районов с низким уровнем социально-экономического развития и относительно высоким уровнем безработицы.

Кредиты будут выделены в размере до 18,8 миллиона долларов на каждый район по годовой ставке 10 процентов.

Президент Узбекистана также распорядился выделить 50 миллионов долларов Нацбанку сроком на 10 лет, включая трехлетний льготный период, по ставке 2,5 процента годовых для финансирования новых проектов производства импортозамещающей продукции и создания необходимой инфраструктуры в области, а также обеспечения экспортеров оборотными средствами.

Кроме того, министерству инвестиций и внешней торговли Узбекистана поручено привлечь еще 50 миллионов долларов на финансирование проектов создания современных теплиц в области.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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