Азербайджан в разы увеличил экспорт удобрений

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе – июле 2021 года экспортировал удобрения на 22,78 миллиона долларов, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК), доля удобрений в общем азербайджанском экспорте выросла за год с 0,08 до 0,2 процента.

При этом Азербайджан в отчетном периоде импортировал удобрения на 33,7 миллиона долларов, что меньше на 41,3 процента, или на 23,6 миллиона долларов, показателя аналогичного периода прошлого года. Доля удобрений в общем азербайджанском импорте за год сократилась с 0,97 до 0,53 процента.

В целом внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – июле 2021 года превысил 17,69 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 11,39 миллиарда долларов (64,4 процента), а на импорт – 6,3 миллиарда долларов (35,6 процента).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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